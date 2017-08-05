Жители Крыма попросили Путина расширить программу благоустройства дворов

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Жители Крыма просят расширить программу "Комфортная городская среда", сообщила глава города Евпатория Олеся Харитоненко.

Она рассказала, что Крым только начал принимать участие в этой программе, и попросила расширить ее.

"Наши жители непосредственно проживают во дворах, непосредственно являются участниками всех процессов и тоже хотели бы, конечно же, попросить Вас, чтобы данная программа, которая называется "Комфортная городская среда", нашла поддержку в Вашем лице и дальше продолжала свою реализацию не только на территории республики, но и во всех регионах Российской Федерации", — сказала Харитоненко.

"По Крыму. Если Крым не вовлечен так широко, как другие регионы РФ, так там нужно сделать, обратите на это особое внимание", — ответил президент.

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