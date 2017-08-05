Путин просит учитывать суровую российскую зиму при благоустройстве городов

КИРОВ, 5 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею учитывать при разработке проектов для городов и других населенных пунктов суровый климат на севере страны.

В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления глава администрации городского округа Уфы Ирек Ялалов отметил, что многие проекты по благоустройству городов порой не подходят из-за того, что архитекторы не учитывают особенности русской зимы.

"Наша страна – глубоко северная страна. В Уфе, например 220 дней в году отопительный сезон продолжается. Если мы посмотрим архитектурные решения и проекты, которые в том числе для наших, дворовых территорий, то они не выдерживают критики в вопросах зимней уборки и содержания наших городов", — сказал Ялалов.

По его словам, в Финляндии, Швеции, Канаде, Норвегии, на Аляске "тоже неплохое качественное благоустройство, но оно предельно простое и предельно лаконичное, это соответствует нашему российскому северному менталитету". "Попрошу уважаемых коллег из федерального уровня, из Минстроя учитывать, что такие моменты при проведении таких всевозможных конкурсов давайте все-таки учитывать — нашу суровую российскую зиму", — добавил Ялалов.

"Я думаю, что это очень правильное замечание. Конечно, все, что мы делаем, должно соответствовать нашему климату и быть современным, но практичным, совершенно очевидно. И, разумеется, присоединяюсь к этому замечанию, этой реплике, как коллега сказал, это даже не реплика, к выступлению, имею в виду важность того, что было сказано", — отметил Путин.