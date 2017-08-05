Путин выступил за продление программы "Комфортная городская среда"

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Программа "Комфортная городская среда" должна быть продлена как минимум на три года, но может быть и на пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.

"Мы должны сделать вывод естественный, что эта программа должна быть продолжена как минимум на ближайшие три года, но может быть на последующие два", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что благоустройство надо планировать.

"Правительству будут даны необходимые поручения о включении этих расходов в бюджет следующего и как минимум последующих двух лет, то есть всего три. Посмотрим, может и пять будет. В объеме не меньшем, который выделяли в 2017 году", — добавил президент.