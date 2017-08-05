Васильева призналась, что была бы счастлива в свое время поступить в МГУ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призналась, что была бы счастлива, если бы в свое время после школы она поступила на исторический факультет МГУ им. Ломоносова.
"В наше время самым знаковым был истфак МГУ. Это правда. Все мечтали учиться на истфаке МГУ. Сейчас есть много хороших школ. Не смогу сейчас сказать, куда бы пошла. То, что на истфак — это точно. Если пошла бы в МГУ, была бы счастлива незнамо как", — сказала Васильева.
На встрече с молодежью Васильева отметила, что не жалеет, что после школы пошла учиться на хормейстера.
"Нисколько не жалею. Это было чудесное образование, это лучшие друзья", — сказала министр.