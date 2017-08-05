Васильева призналась, что была бы счастлива в свое время поступить в МГУ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призналась, что была бы счастлива, если бы в свое время после школы она поступила на исторический факультет МГУ им. Ломоносова.

В ходе встречи с участниками молодёжного образовательного форума "Таврида" у Васильевой поинтересовались, куда бы она поступила учиться, если бы можно было вернуться назад.

"В наше время самым знаковым был истфак МГУ. Это правда. Все мечтали учиться на истфаке МГУ. Сейчас есть много хороших школ. Не смогу сейчас сказать, куда бы пошла. То, что на истфак — это точно. Если пошла бы в МГУ, была бы счастлива незнамо как", — сказала Васильева.

Министр окончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, затем исторический факультет Московского педагогического института и факультет международных отношений Дипломатической академии МИД РФ. В 1987-1990 годах училась в аспирантуре Института российской истории РАН.

На встрече с молодежью Васильева отметила, что не жалеет, что после школы пошла учиться на хормейстера.

"Нисколько не жалею. Это было чудесное образование, это лучшие друзья", — сказала министр.