Из-за проведения футбольного матча на севере Москвы ограничат движение

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В воскресенье, 6 августа на севере столицы будет ограничено движение, сообщает mos.ru. В связи с проведением футбольного матча ЦСКА — "Рубин", ограничения введут на проезде Березовой рощи и 3-й Песчаной улице.

Для машин с 15:30 до 20:30 будут закрыты проезд Березовой рощи от Ходынского бульвара до четвертого Ходынского проезда, а также участок 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы.

Из-за футбольного матча временно изменятся и маршруты автобусов № 175 и 818. С 15:00 до окончания игры автобус № 175 будет ехать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади, а автобус № 818 будет работать на двух участках — от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.