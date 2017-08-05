Движение по улице Каховка ограничат с 7 августа на длительный срок

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москве на улице Каховка с августа на длительный срок будет ограничено движение, сообщает портал правительства Москвы. Ограничения вводятся в связи со строительством Третьего пересадочного контура метро.

Как сообщают власти города, с 7 августа 2017 года по 31 декабря 2019 года круглосуточно частично будет ограничено движение по одной полосе в районе дома 6, корпуса 2 на улице Каховка. Также круглосуточные ограничения коснутся участка от дома 15, корпуса 1 до дома 9б. Здесь ограничения введут с 21 августа также по 31 декабря 2019 года.