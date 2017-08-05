Путин: такие задачи, как развитие Северного Кавказа, объединяют молодежь

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что такие своевременные задачи, как развитие Северного Кавказа, объединяют талантливую и энергичную молодежь, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017", который пройдет в Пятигорске с 5 по 19 августа.

"Важно, что такие серьезные, востребованные временем задачи, как развитие Северного Кавказа, объединили здесь, в Пятигорске, талантливую и энергичную молодежь, стремящуюся внести личный вклад в реализацию масштабных программ, направленных на раскрытие социально-экономического потенциала региона, совершенствование его инфраструктуры, повышение качества жизни людей, укрепление межнационального согласия", — говорится в тексте приветствия.

Президент отметил, что организаторы постарались сделать пребывание участников форума в Ставропольском крае продуктивным и комфортным. Для этого они предложили насыщенную, разнообразную повестку, включающую панельные дискуссии и круглые столы, встречи с известными политиками, экспертами, общественными деятелями, интересные экскурсии и спортивные мероприятия.

Путин пожелал гостям и участникам форума провести это время с пользой, открыть новые возможности для духовного, профессионального роста, обрести друзей и единомышленников и хорошо отдохнуть.