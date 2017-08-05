Правительство предоставило субсидию на реконструкцию института им. Приорова

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Правительство предоставило Минздраву субсидию на реконструкцию и надстройку детского корпуса "Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова", соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
В справке к документу отмечается, что общая предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции детского корпуса составляет 2,41 миллиарда рублей. Принятое решение позволит увеличить имеющиеся площади до 10,8 тысячи квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.