РВИО займется благоустройством российской части мемориала в Катыни

ЖУКОВ, 4 авг — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует в 2018 году заняться благоустройством российской части мемориального комплекса в Катыни Смоленской области, где захоронены советские граждане, об этом журналистам в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее министр сообщал, что экспозиция мемориального комплекса в Катыни претерпит изменения.
По его словам, работы планируется проводить в 2018 году.
Министр также сообщил, что строительство выставочного центра в Катыни завершается. Он уточнил, что в выставочном зале будет комплексно изложена история русско-польских отношений конца 19 — начала 20 века, а не только сама Катыньская трагедия.
При этом Катыньской трагедии будет уделено особое внимание: посетители комплекса узнают о причинах и последствиях этих событий, разных точках зрения на то, что там произошло.
"В этом году на строительство было выделено 114 миллионов рублей, 126 миллионов рублей всего. 10 миллионов будет стоить новая экспозиция вся, и ещё около 50 миллионов рублей — благоустройство", — заключил Мединский.