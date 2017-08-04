РВИО займется благоустройством российской части мемориала в Катыни

ЖУКОВ, 4 авг — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует в 2018 году заняться благоустройством российской части мемориального комплекса в Катыни Смоленской области, где захоронены советские граждане, об этом журналистам в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее министр сообщал, что экспозиция мемориального комплекса в Катыни претерпит изменения.

"РВИО занимается темой благоустройства российской части мемориала, где похоронена большая часть советских граждан. Ужасно несправедливо, что польская часть благоустроена, в хорошем состоянии, а российской как будто нет. Мы подготовили рабочую документацию, серьёзные затраты предполагаются, но мне кажется, что говоря об исторической правде надо понимать, что это международное кладбище", — сказал Мединский.

По его словам, работы планируется проводить в 2018 году.

Министр также сообщил, что строительство выставочного центра в Катыни завершается. Он уточнил, что в выставочном зале будет комплексно изложена история русско-польских отношений конца 19 — начала 20 века, а не только сама Катыньская трагедия.

"Там будет рассказано о Польше в составе Российской империи, революционном движении в Польше, Советско-польской войне, трагедии десятков тысяч красноармейцев, попавших в плен в Польше и трагически погибших, отношениях между Польшей и советской Россией вплоть до начала Второй Мировой войны", — пояснил министр.

При этом Катыньской трагедии будет уделено особое внимание: посетители комплекса узнают о причинах и последствиях этих событий, разных точках зрения на то, что там произошло.

"В этом году на строительство было выделено 114 миллионов рублей, 126 миллионов рублей всего. 10 миллионов будет стоить новая экспозиция вся, и ещё около 50 миллионов рублей — благоустройство", — заключил Мединский.