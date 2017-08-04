Собянин назвал число посетителей фестиваля "Цветочный джем"

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Столичный фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" уже посетили 6 миллионов человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фестиваль проходит в Москве с 20 июля по 6 августа 2017 года. Гости мероприятия на более чем 40 площадках могут полюбоваться на композиции из цветов, попробовать мороженое с необычными вкусами, а также варенье и другие лакомства.

"Этот фестиваль посетили порядка 6 миллионов человек. Можно было бы сказать, что это придуманная цифра, но сами продавцы мороженного говорят, что было куплено 1,5 миллиона порций мороженого", — сказал мэр, посетив площадку фестиваля.

По его словам, город смог проводить такие масштабные мероприятия благодаря большой проделанной работе – созданию упорядоченных парковочных пространств, избавлению зданий и улиц от многочисленной рекламы. Каждое из этих решений привело к "эволюции города". Теперь, когда эти пространства освободились, можно проводить здесь различные фестивали.

"К примеру, площадка, где мы находимся, была сплошь заставлена грязными машинами, даже пешеходам было трудно пройти. Москвичи это хорошо знают. И так было во всех частях города — на всех улицах и тротуарах. Нам сейчас сложно это представить, потому что прошло уже несколько лет, но именно с этого мы начинали", — подчеркнул Собянин.