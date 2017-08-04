МВД предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Москвы

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Движение транспорта в центре Москвы ограничат с 4 по 7 августа в связи с ремонтными работами, сообщает столичный главк МВД.

"В связи с работами по благоустройству города будет полностью перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного", — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет перекрыто с 23.00 4 августа до 07.00 5 августа, а также с 23.00 5 августа до 07.00 7 августа по Москворецкой набережной, на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы.

Уточняется, что объезд будет осуществляться через Подгорную набережную, Устьинскую набережную, Яузская улицу, улицу Солянка, Солянский проезд, Лубянский проезд, Старую площадь, улицу Варварка, Китайгородский проезд, Москворецкую набережную, Москворецкую улицу, Кремлевскую набережную, Большой Устьинский мост, Садовническую улицу, улицу Балчуг и через Большой Москворецкий мост.

Также добавляется, что движение будет перекрыто с 00.00 до 05.00 7 августа по улице Тверская и улице 1-я Тверская-Ямская от Бульварного кольца до Тверского путепровода, с 00.00 6 августа до 05.00 7 августа будет полностью перекрыто движение транспорта на площади Тверской заставы.

Объезд транспорта будет осуществляться по Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большой Никитской улице, Большой Садовой, Оружейному переулку, улице Садовая-Триумфальная, 2-й Тверской-Ямской улице, 3-й Тверской-Ямской улице и по 2-й Брестской и прилегающим к ним улицам.