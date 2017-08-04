Володин поручил саратовским депутатам проконтролировать проблему дольщиков

САМАРА, 4 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратовскую область поручил депутатам Госдумы, представляющим регион, взять на личный контроль проблему дольщиков, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

"Во время рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин совместно с врио Губернатора Валерием Радаевым провел совещание по вопросу решения проблем обманутых дольщиков… По словам Володина, по всем домам должны быть проработаны индивидуальные решения в ручном режиме. Он призвал депутатов Госдумы от Саратовской области взять под свою ответственность каждый проблемный дом и довести его до этапа ввода в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Согласно данным с сайта Госдумы, регион представляют 13 депутатов.

Как отметили в правительстве региона, в Саратовской области в реестре проблемных домов числится 25 объектов, из них 20 — по Саратову, два в Энгельсе и три — в Балаково. Три тысячи семей остались без квартир и денег. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 миллиарда рублей.

Совещание с участием спикера госдумы Вячеслава Володина, врио губернатора Валерия Радаева, а также глав Саратова, Энгельсского и Балаковского районов прошло в пятницу в Саратове. Председателя Госдумы проинформировали о положении дел в регионе. По итогам совещания Володин отметил, что к решению проблемы дольщиков нужно подходить комплексно, по каждому дому провести тщательный анализ и продвигаться поэтапно.

"Деятельность страховых обществ тоже должна быть проверена, чтобы они не теряли денег, предназначенных для дольщиков. И, конечно, к застройщикам тоже нужно большее внимание, чтобы исключать со строительного рынка недобросовестных…Обязательно вместе с людьми прорабатывать решения и намечать сроки их исполнения. Я готов помогать в этой работе", — цитирует пресс-служба слова Вячеслава Володина.

Глава региона Валерий Радаев отметил, что работа по дольщикам будет систематизирована, по каждому дому будет решение, и с таким подходом тема проблемных домов будет продвигаться. В ходе обсуждения было принято решение о проведении ежеквартальных совещаний с участием главы региона и всех ответственных лиц по вопросам дольщиков.