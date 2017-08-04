Володин поручил саратовским депутатам проконтролировать проблему дольщиков

САМАРА, 4 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратовскую область поручил депутатам Госдумы, представляющим регион, взять на личный контроль проблему дольщиков, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.
Согласно данным с сайта Госдумы, регион представляют 13 депутатов.
Как отметили в правительстве региона, в Саратовской области в реестре проблемных домов числится 25 объектов, из них 20 — по Саратову, два в Энгельсе и три — в Балаково. Три тысячи семей остались без квартир и денег. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 миллиарда рублей.
Совещание с участием спикера госдумы Вячеслава Володина, врио губернатора Валерия Радаева, а также глав Саратова, Энгельсского и Балаковского районов прошло в пятницу в Саратове. Председателя Госдумы проинформировали о положении дел в регионе. По итогам совещания Володин отметил, что к решению проблемы дольщиков нужно подходить комплексно, по каждому дому провести тщательный анализ и продвигаться поэтапно.
Глава региона Валерий Радаев отметил, что работа по дольщикам будет систематизирована, по каждому дому будет решение, и с таким подходом тема проблемных домов будет продвигаться. В ходе обсуждения было принято решение о проведении ежеквартальных совещаний с участием главы региона и всех ответственных лиц по вопросам дольщиков.