США
4.084 августа21:32МСК
USD60.33-0.42
EUR71.69-0.26
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Экспедиция "По следам двух капитанов" отправляется на поиски "Святой Анны"

20:1104.08.2017
0460
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАрктика. Архивное фотоАрктика. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МУРМАНСК, 4 авг – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Участники плавания на борту яхты "Alter Ego" отправятся в воскресенье из Мурманска во второй этап экспедиции в рамках проекта "По следам двух капитанов", в ходе которого исследователи проверят радиобуи, установленные четыре года назад в последних известных координатах шхуны "Свята Анна", и попробуют найти место гибели экспедиции Георгия Брусилова столетней давности. Об этом журналистам сообщили сами участники плавания.

Мыс Тегетхоф, остров Галля, Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
© Николай Гернет
На Земле Франца-Иосифа пройдет экспедиция по следам "Двух капитанов"

В середине июля команда ученых на яхте "Alter Ego" из Мурманска направилась к архипелагу Новая Земля в первый этап экспедиции. В этой части плавания приоритет был отдан орнитологическим исследованиям по международной программе "Sea Track" — изучение путей миграции гнездящихся в Арктике птиц. Второй этап, который, по плану, стартует в воскресенье, будет посвящен поискам на Земле Франца Иосифа следов экспедиции Брусилова, судьба которой стала основой романа Вениамина Каверина "Два капитана".

Поведут радиобуи

В 2010 году состоялась первая экспедиция на Землю Франца Иосифа по поиску членов экипажа "Святой Анны" под руководством полярника Олега Продана. Тогда были сделаны уникальные находки — останки человека, личные вещи, дневники. "Это была первая находка с того времени, как "Святую Анну" видели в последний раз. Дальше эта тема не давала нам покоя", — рассказал руководитель научно-экспедиционного центра Ассоциации "Морское наследие: Исследуем и сохраним", ответственный за проект Евгений Ферштер.

Во второй части экспедиции ее участники надеются раскрыть тайну гибели шхуны "Святая Анна". В поиске этого места должны помочь радиобуи.

"В 2013 году Олег Продан установил радиобуи на месте, где в последний раз видели "Святую Анну". По результатам анализа их дрейфа возникло предположение, что она дрейфовала в районе Земли Франца Иосифа недалеко от острова Рудольфа. Есть вероятность, что мы найдем следы шхуны", — пояснил Ферштер.

Исследователи надеются найти любые материальные свидетельства, а если повезет, то и следы пребывания людей. "В тех районах мало постороннего мусора тех времен, в 2010-11 году нашли следы костра Альбанова. Вещи, оставленные 100 лет назад, так там и лежат. На каждый остров будут высаживаться поисковые группы, где это будет возможно", — рассказал ответственный за проект. Уже определено 10-15 островов, куда могло выбросить "Святую Анну", задача экспедиции – их осмотреть.

В прошлом году Продан пытался второй раз поставить буйки, но во время экспедиции вертолет разбился, полярник погиб. Нынешний поход будет посвящен в том числе памяти Продана. Вернуться в Мурманск экспедиция планирует в середине сентября.

Сотрудники консервируют полярную станцию на зимний период в бухте Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Александр Кирилов: В "Русской Арктике" ежегодно проходят научные экспедиции
Участникам похода не удастся в этом году выполнить одну задуманную миссию – захоронить останки человека, найденные в 2010 году. Ученым не удалось идентифицировать личность погибшего, и было принято решение захоронить останки там, где они были обнаружены – на острове Земля Георга.

Итоги первого этапа

Первый этап экспедиции стартовал из Мурманска на Новую Землю в середине июля. Ученые отправились к архипелагу, где провели ряд орнитологических исследований. Кроме того, исследователи изучили степень загрязнения побережья пластиковым мусором.

Как рассказал орнитолог, сотрудник Мурманского морского биологического института (ММБИ) Алексей Ежов, участникам первой части экспедиции повезло с погодой, что нечасто бывает в этих широтах. Им удалось собрать обширный материал, выполнить объем работ по установке геолокаторов на гнездящихся на скалах птицах, чтобы в дальнейшем выяснить пути и сроки их миграции, районы зимовки.

"Получены уникальные материалы о местах концентрации птиц, получены образцы крови, перьев для выяснения содержания загрязняющих веществ в организме и покрове птиц, что будет использовано для материалов о регуляции антропогенной деятельности в Арктике. Это касается зимовки птиц, различные антропогенные воздействия в этих районах в период зимовок могут сказаться на популяции", — пояснил Ежов.

Кроме того, ученые выяснили, что из-за поздней весны в Арктике птицы плохо гнездовались в тундре и на побережье Новой Земли. "Численность гнездящейся фауны критически низкая", — отметил Ежов. Выявлено малое количество птенцов, что связано с погодными и кормовыми условиями. В будущем это скажется на пополнении популяции, считают ученые.

Кроме орнитологических исследований участники экспедиции провели изучение проблемы загрязнения арктических побережий. Выяснилось, что львиная доля мусора из моря – это пластик, который используется на судах: тралы, канаты, веревки. "В меньшей степени – пластик бытового назначения. Третий блок мусора нами не идентифицирован по назначению – обрывки полиэтилена и т.д. Серьезной угрозы замусоривания побережья Арктики не стоит, но количество мусора накапливается", — пояснил ученый ММБИ.

Трагедия "Святой Анны"

Экспедиция Георгия Брусилова на шхуне "Святая Анна" стартовала в 1912 году, чтобы впервые в истории пройти Северным морским путём вдоль берегов Сибири до Владивостока под российским флагом. В районе западного побережья Ямала шхуна попала в ледовый плен, начала дрейф и к началу 1914 года оказалась севернее Земли Франца-Иосифа. В апреле 1914 года штурман Валериан Альбанов покинул шхуну вместе с частью команды. Из 11 человек, отправившихся в этот опасный поход, до материка дошли только сам Альбанов и матрос Александр Конрад.

Капитан Георгий Брусилов и другая часть команды остались на судне, надеясь освободиться от ледового плена и выйти на открытую воду. С тех пор о судьбе "Святой Анны" ничего неизвестно. По мотивам истории экспедиции Брусилова Вениамин Каверин написан известный роман "Два капитана", изменив имена героев и название шхуны.

В 2010–2011 годах была проведена экспедиция по поиску следов "Святой Анны", которую возглавлял почетный полярник России Олег Продан. В ходе экспедиции впервые за 100 лет были обнаружены материальные свидетельства того героического перехода. Удалось найти останки одного из членов команды Брусилова, его личные вещи и дневники.

При крушении 18 апреля 2016 года вертолета на острове Белый в Ямало-Ненецком автономном округе погибли три члена экспедиции по поиску следов пропавшей шхуны капитана Брусилова "Святая Анна", в том числе директор национального парка "Онежское Поморье" Олег Продан. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выявила, что причиной крушения вертолета Robinson в ЯНАО стала потеря контроля над высотой полета из-за недостаточной видимости и низкого уровня подготовки пилота.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена