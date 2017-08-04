Экспедиция "По следам двух капитанов" отправляется на поиски "Святой Анны"

МУРМАНСК, 4 авг – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Участники плавания на борту яхты "Alter Ego" отправятся в воскресенье из Мурманска во второй этап экспедиции в рамках проекта "По следам двух капитанов", в ходе которого исследователи проверят радиобуи, установленные четыре года назад в последних известных координатах шхуны "Свята Анна", и попробуют найти место гибели экспедиции Георгия Брусилова столетней давности. Об этом журналистам сообщили сами участники плавания.

В середине июля команда ученых на яхте "Alter Ego" из Мурманска направилась к архипелагу Новая Земля в первый этап экспедиции. В этой части плавания приоритет был отдан орнитологическим исследованиям по международной программе "Sea Track" — изучение путей миграции гнездящихся в Арктике птиц. Второй этап, который, по плану, стартует в воскресенье, будет посвящен поискам на Земле Франца Иосифа следов экспедиции Брусилова, судьба которой стала основой романа Вениамина Каверина "Два капитана".

Поведут радиобуи

В 2010 году состоялась первая экспедиция на Землю Франца Иосифа по поиску членов экипажа "Святой Анны" под руководством полярника Олега Продана. Тогда были сделаны уникальные находки — останки человека, личные вещи, дневники. "Это была первая находка с того времени, как "Святую Анну" видели в последний раз. Дальше эта тема не давала нам покоя", — рассказал руководитель научно-экспедиционного центра Ассоциации "Морское наследие: Исследуем и сохраним", ответственный за проект Евгений Ферштер.

Во второй части экспедиции ее участники надеются раскрыть тайну гибели шхуны "Святая Анна". В поиске этого места должны помочь радиобуи.

"В 2013 году Олег Продан установил радиобуи на месте, где в последний раз видели "Святую Анну". По результатам анализа их дрейфа возникло предположение, что она дрейфовала в районе Земли Франца Иосифа недалеко от острова Рудольфа. Есть вероятность, что мы найдем следы шхуны", — пояснил Ферштер.

Исследователи надеются найти любые материальные свидетельства, а если повезет, то и следы пребывания людей. "В тех районах мало постороннего мусора тех времен, в 2010-11 году нашли следы костра Альбанова. Вещи, оставленные 100 лет назад, так там и лежат. На каждый остров будут высаживаться поисковые группы, где это будет возможно", — рассказал ответственный за проект. Уже определено 10-15 островов, куда могло выбросить "Святую Анну", задача экспедиции – их осмотреть.

В прошлом году Продан пытался второй раз поставить буйки, но во время экспедиции вертолет разбился, полярник погиб. Нынешний поход будет посвящен в том числе памяти Продана. Вернуться в Мурманск экспедиция планирует в середине сентября.

Итоги первого этапа

Участникам похода не удастся в этом году выполнить одну задуманную миссию – захоронить останки человека, найденные в 2010 году. Ученым не удалось идентифицировать личность погибшего, и было принято решение захоронить останки там, где они были обнаружены – на острове Земля Георга.

Первый этап экспедиции стартовал из Мурманска на Новую Землю в середине июля. Ученые отправились к архипелагу, где провели ряд орнитологических исследований. Кроме того, исследователи изучили степень загрязнения побережья пластиковым мусором.

Как рассказал орнитолог, сотрудник Мурманского морского биологического института (ММБИ) Алексей Ежов, участникам первой части экспедиции повезло с погодой, что нечасто бывает в этих широтах. Им удалось собрать обширный материал, выполнить объем работ по установке геолокаторов на гнездящихся на скалах птицах, чтобы в дальнейшем выяснить пути и сроки их миграции, районы зимовки.

"Получены уникальные материалы о местах концентрации птиц, получены образцы крови, перьев для выяснения содержания загрязняющих веществ в организме и покрове птиц, что будет использовано для материалов о регуляции антропогенной деятельности в Арктике. Это касается зимовки птиц, различные антропогенные воздействия в этих районах в период зимовок могут сказаться на популяции", — пояснил Ежов.

Кроме того, ученые выяснили, что из-за поздней весны в Арктике птицы плохо гнездовались в тундре и на побережье Новой Земли. "Численность гнездящейся фауны критически низкая", — отметил Ежов. Выявлено малое количество птенцов, что связано с погодными и кормовыми условиями. В будущем это скажется на пополнении популяции, считают ученые.

Кроме орнитологических исследований участники экспедиции провели изучение проблемы загрязнения арктических побережий. Выяснилось, что львиная доля мусора из моря – это пластик, который используется на судах: тралы, канаты, веревки. "В меньшей степени – пластик бытового назначения. Третий блок мусора нами не идентифицирован по назначению – обрывки полиэтилена и т.д. Серьезной угрозы замусоривания побережья Арктики не стоит, но количество мусора накапливается", — пояснил ученый ММБИ.

Трагедия "Святой Анны"

Экспедиция Георгия Брусилова на шхуне "Святая Анна" стартовала в 1912 году, чтобы впервые в истории пройти Северным морским путём вдоль берегов Сибири до Владивостока под российским флагом. В районе западного побережья Ямала шхуна попала в ледовый плен, начала дрейф и к началу 1914 года оказалась севернее Земли Франца-Иосифа. В апреле 1914 года штурман Валериан Альбанов покинул шхуну вместе с частью команды. Из 11 человек, отправившихся в этот опасный поход, до материка дошли только сам Альбанов и матрос Александр Конрад.

Капитан Георгий Брусилов и другая часть команды остались на судне, надеясь освободиться от ледового плена и выйти на открытую воду. С тех пор о судьбе "Святой Анны" ничего неизвестно. По мотивам истории экспедиции Брусилова Вениамин Каверин написан известный роман "Два капитана", изменив имена героев и название шхуны.

В 2010–2011 годах была проведена экспедиция по поиску следов "Святой Анны", которую возглавлял почетный полярник России Олег Продан. В ходе экспедиции впервые за 100 лет были обнаружены материальные свидетельства того героического перехода. Удалось найти останки одного из членов команды Брусилова, его личные вещи и дневники.

При крушении 18 апреля 2016 года вертолета на острове Белый в Ямало-Ненецком автономном округе погибли три члена экспедиции по поиску следов пропавшей шхуны капитана Брусилова "Святая Анна", в том числе директор национального парка "Онежское Поморье" Олег Продан. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выявила, что причиной крушения вертолета Robinson в ЯНАО стала потеря контроля над высотой полета из-за недостаточной видимости и низкого уровня подготовки пилота.