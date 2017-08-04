Минздрав объяснил данные о возросшей смертности в РФ расчетами в процентах

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Минздраве объяснили возросший показатель смертности в России в 2016 году в докладе Минэкономразвития использованием расчетов в процентах; в абсолютных показателях смертность населения снизилась на 17,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Согласно опубликованному в четверг докладу Минэкономразвития по исполнению госпрограмм в 2016 году, в прошлом году в России возросла смертность, в частности, в связи с поздней госпитализацией пациентов с острыми нарушениями в профильные отделения, дефицитом и недостаточной квалификацией медицинских кадров. В докладе отмечалось, что от этих причин в 2016 году наблюдалось увеличение показателей "Смертность от всех причин (на 1000 населения)": план – 12,3 человека, факт – 12,9 человека.

"Если отойти от процентов и выразить эту динамику в людях, то за 2016 год в России удалось сохранить на 17,5 тысяч жизней больше, чем годом ранее. Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году", — говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что в 2016 году значение показателя "Смертность от всех причин (на 1000 населения)" снизилось против значения 2015 года.

"За 2016 год удалось сохранить темпы увеличения продолжительности жизни, которая в 2016 году увеличилась на 0,5 года, а за пять лет – на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет. Смертность снизилась во всех возрастных группах: детей — на 9%, трудоспособного населения – на 6%, старше трудоспособного населения – на 1,4%. Это стало возможным благодаря снижению смертности от всех основных причин", — сообщили в Минздраве.