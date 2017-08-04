Глава минприроды Кубани заявил, что не будет директором нацпарка Сочи

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин заявил, что не имеет и не будет иметь никакого отношения к Сочинскому национальному парку, говорится в сообщении министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что полпред президента в ЮФО Владимир Устинов предложил назначить на должность директора нацпарка Еремина.

"Согласно информации о кандидатуре на должность главы Государственного бюджетного учреждения "Сочинский национальный парк", прошу не упоминать мою фамилию в связи с данным государственным учреждением, так как никакого отношения к нему не имею и иметь не буду", — приводит министерство слова Еремина.

Как сообщалось ранее, Минприроды без объяснения причин уволило директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского с должности, которую он занимал с 2002 года.

Исполняющей обязанности директора ранее была назначена Дарья Филиппова, журналист по образованию, при этом указывалось, что она приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Во вторник представитель Минприроды заявил РИА Новости, что министерство никогда не рассматривало Филиппову на должность директора национального парка, и она замещает ее на время подбора кандидатуры нового директора. Позже Пеньковского восстановили в должности по решению суда.

Уволенный и восстановленный в должности Пеньковский заявил РИА Новости, что пока находится на больничном и планирует выйти на работу в понедельник.