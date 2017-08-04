Запрет изымать серверы кардинально не изменит ситуацию, считают эксперты

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о запрете следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях давно назревшая, но ситуацию кардинально не изменит, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Президент России Владимир Путин предлагает запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при обысках на предприятиях, считая, что достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия.

Предложение органам просто скопировать данные без изъятия магнитных носителей всегда вызывала непонимание, даже агрессию, органы никогда не хотят это слышать, сказал РИА Новости управляющий партнёр "Тарло и партнёры" Алексей Попов, отмечая, что инициатива президента верная и давно назревшая.

Аргумент следствия, по его словам, обычно один — на жестком диске есть закрытые зоны, которые без дополнительного изучения и технических экспертиз никак не найти. Эта же аргументация будет применяться и в дальнейшем, что найдет теперь отдельное отражение в постановлениях о соответствующих следственных мероприятиях, считает эксперт.

"Боюсь, все будет точно так же, как с мерой пресечения, когда много говорится на всех уровнях о нелогичности избрания такой жесткой меры как помещение под стражу по экономическим статьям и нетяжелым составам, но СИЗО по-прежнему забиты предпринимателями и опасными для общества, по версии следствия, бухгалтерами", — сказал адвокат Попов.

Действия сотрудников правоохранительных органов в настоящее время при обыске и выемке документов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, могут парализовать работу организации, объясняет необходимость введение инициативы президента управляющий партнер МКА "Закалюжный, Ельмашев и партнеры" Юрий Ельмашев.

"Изъятые документы могут умышленно не возвращаться руководителю во время всего расследования, а это от нескольких месяцев до нескольких лет, хотя и надобность оригиналов ничем не обусловлена, достаточно надлежаще заверенных копий", — сказал агентству Ельмашев, отметив, что изменения ситуации необходимо вносить изменения в уголовно-процессуальный кодекс РФ. В нынешней редакции УПК, по словам адвоката, наоборот — следователь изымает электронный носитель, а руководитель компании получает копию информации.

По словам адвоката Ольги Лукмановой, на ее практике следователи не всегда изымают жесткие диски с информацией, а когда изымают, зачастую позволяют скопировать данные. "Необходимо в процессе обыска владельцу изымаемого электронного носителя заявить ходатайство о копировании с него специалистом в присутствии понятых информации на другой электронный носитель. На моей практике обычно такие ходатайства удовлетворялись", — сказала юрист.