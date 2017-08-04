ОНФ: аварийные дома в ряде регионов планируют отремонтировать через 20 лет

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Аварийные дома в ряде регионов хотят отремонтировать через 20 лет, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) со ссылкой на члена Центрального штаба ОНФ Светлану Калинину.

Отмечается, что в планы капитального ремонта в регионах включаются аварийные дома, что запрещено законодательством. Так, в Новосибирской области активисты ОНФ обнаружили в региональной программе капремонта более 150 таких домов, в Еврейской автономной области (ЕАО) – 107, также в списке Якутия и Камчатский край.

"Мониторинг показал, что нередко проведение капремонта в аварийных домах, которые уже сейчас подлежат расселению и сносу, запланирован на 2041-2043 годы", — приводит пресс-служба ОНФ слова Калининой.

Она отметила, что "непонятно, что там собираются ремонтировать и зачем их заносят в планы". "Руководителям субъектов и Фонду капремонта необходимо актуализировать программы — дома с высоким износом перевести в программу переселения из аварийных и ветхих домов. Данные мониторинга мы направим в Минстрой России и попросим чиновников более внимательно следить за тем, какие дома попадают в региональные программы капремонта", — сказала Калинина.

Больше всего аварийных домов, включенных в региональную программу капремонта, оказалось в Новосибирской области. Активисты насчитали там свыше 150 зданий с износом более 70%, часть из которых хотят отремонтировать до 2019 года, еще часть — в 2029-2031 годах, и оставшиеся – в 2035-2040 годах, добавила пресс-служба ОНФ.