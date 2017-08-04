В СГК отметили рост аварийности теплосетей в ходе гидравлических испытаний

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Количество повреждений, выявленных предприятиями Сибирской генерирующей компании (СГК) в ходе гидравлических испытаний в нынешнем году, увеличилось на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, а с 2012 года компания констатирует трехкратный рост аварийности.

"Предприятия СГК завершили проведение гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018. Всего в процессе проверки в городах присутствия компании было обнаружено 1264 повреждения, что на 15% больше, чем годом ранее", — отмечается в сообщении компании.

В целом за последние несколько лет СГК отмечает тенденцию к росту аварийности во время испытаний – по сравнению с 2015 годом их число увеличилось на 60%, относительно 2012 года – рост в три раза.

Основной причиной такой ситуации, по мнению компании, является высокая изношенность тепловых сетей, большая часть из которых функционирует с превышением срока службы, а ежегодные объемы замены трубопроводов, заложенные в утвержденных тарифах, не достигают значений, необходимых для поддержания сетей в должном состоянии.

Также в качестве одной из причин роста выявленных повреждений энергокомпания называет улучшение качества проводимых испытаний и их объемов. "По сравнению с 2012 годом компания увеличила объем обслуживаемых теплотрасс в два раза. Часть тепловых сетей, находящихся в настоящий момент в ведении СГК, ранее эксплуатировалась другими организациями или муниципалитетами, которые не всегда проводили испытания тщательно и в полном объеме", — говорится в сообщении.

Сибирская генерирующая компания (СГК) занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском краях и обеспечивает теплом свыше 3 миллионов потребителей. Главным акционером СГК через Siberian Energy Investments Ltd. является основной владелец СУЭК Андрей Мельниченко.