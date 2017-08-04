Тамбовский перинатальный центр готов к открытию на 70%

ТАМБОВ, 4 авг — РИА Новости. Строительство перинатального центра в Тамбове завершено на 70%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облаcтной администрации.

"Здесь, в Тамбовской области, делается всё, чтобы достроить центр в срок. Непросто сдать объект, когда меняется несколько подрядчиков. Но сейчас ситуация разрешилась. Это заслуга губернатора Александра Никитина, который лично следит за строительством", — приводит пресс-служба слова спикера Госдумы, депутата от Тамбовской области Вячеслава Володина, который посетил регион.

Володин также похвалил тамбовских медиков, которым удалось добиться самых низких в стране показателей младенческой смертности.

"Ввод в эксплуатацию перинатального центра поможет вообще ее ликвидировать, к этому надо стремиться", — подчеркнул Володин.

Перинатальный центр рассчитан на 150 коек. Он станет крупнейшим в регионе центром, на базе которого будут сосредоточены новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет более 2,6 миллиарда рублей, из которых более 500 миллионов рублей — средства бюджета области, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в корпусе здания ведется монтаж вентиляции, инженерных коммуникаций, внутренняя отделка, устройство кровли, практически завершена установка оконных блоков и кладка перегородок. По новому графику объект должен быть сдан к 1 ноября 2017 года.

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