В Югре появятся новые арендные дома в текущем году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 авг — РИА Новости. Два новых арендных дома планируется ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до конца текущего года, сообщили РИА Новости в региональном департаменте строительства.

Отмечается, что формирование фонда коммерческого арендного жилья в Югре ведется с 2012 года. В таких многоквартирных домах проживают в основном трудящиеся в бюджетной сфере. При этом, например, работники здравоохранения получают компенсацию части арендной платы, предоставляемую работодателями. Кроме того, коммунальные платежи в арендных домах ниже аналогичных платежей в иных жилищных фондах.

"На сегодняшний день построены и заселены четыре арендных дома коммерческого использования в трех крупных городах Югры — Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, включающих 604 меблированных квартиры. До конца 2017 года планируется ввод еще двух арендных домов в окружном центре", — рассказали в профильном департаменте, уточнив, что среднегодовая загрузка таких домов составляет от 91 до 98%.

В середине июня губернатор Наталья Комарова проинспектировала ход строительства одного из строящихся наемных домов в Ханты-Мансийске, выделив важность подобных объектов для привлечения в регион молодых кадров.

"Арендное жилье в мире используется для того, чтобы человек был максимально свободен в выборе места жительства и работы. Куда бы он не захотел уехать, он должен понимать, что может воспользоваться таким жильем. Мы тоже нуждаемся в том, чтобы молодые специалисты приезжали к нам в округ и были задействованы во всех отраслях экономики и социальной сферы. Они должны знать, что, переезжая сюда, смогут жить здесь столько, сколько им нужно", — приводит сайт правительства слова главы региона.

Как отметили в окружном департаменте строительства, средний размер платы за однокомнатное жилье составляет от 14,5 тысячи до 20 тысяч рублей в месяц, за двухкомнатное — от 20 тысяч до 26 тысяч рублей.

Одновременно с этим в автономном округе формируется фонд арендного жилья социального назначения. Пилотный проект реализуют в Сургуте, где в феврале текущего года началось заселение жителей в дом на 512 квартир. Средний размер платы в нем в два раза ниже, чем в коммерческих арендных домах, при этом на строительство были выделены средства окружного и местного бюджетов — более 1,2 миллиарда рублей. В социальных арендных домах в числе остальных проживают учителя, медработники, сотрудники полиции и службы судебных приставов.

В целом, по информации профильного департамента, в первом полугодии в регионе фиксируется рост показателей ввода жилья на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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