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Общество

Путин в Сибири катался на квадроциклах, плотах и глиссере "Пиранья"

14:5004.08.2017
(обновлено: 14:52 04.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири побывал в труднодоступной тайге, где рыбачил на горных озерах, ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком, рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
В Сибири Путин два часа гонялся за щукой, но своего добился, сообщил Песков

Путин в четверг провел в Благовещенске совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Перед этим, как ранее сообщил Песков, по пути в Благовещенск президент сделал двухдневную остановку в Южной Сибири, где собирался порыбачить в тайге.

"Первого-третьего августа по пути в Благовещенск он (Путин) сделал почти двухдневную остановку в Туве, в Южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках, плотах. Там, где глубины были небольшие, он использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в этом кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Омуль и чай из шиповника: Путин приехал на Байкал
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.Владимир Путин принимает участие в церемонии выпуска в Байкал молоди омуля. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.Президент РФ Владимир Путин в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВыпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Выпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗатем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Затем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.Президент РФ Владимир Путин знакомится с работой визит-центра Байкал заповедный на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.Президент РФ Владимир Путин знакомится с работой визит-центра Байкал заповедный на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Кроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром города Черемхово Вадимом Семеновым во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедник
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в поселке Танхой в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории в поселке Танхой. 4 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.
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