Путин в Сибири катался на квадроциклах, плотах и глиссере "Пиранья"

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири побывал в труднодоступной тайге, где рыбачил на горных озерах, ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком, рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Путин в четверг провел в Благовещенске совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Перед этим, как ранее сообщил Песков, по пути в Благовещенск президент сделал двухдневную остановку в Южной Сибири, где собирался порыбачить в тайге.

"Первого-третьего августа по пути в Благовещенск он (Путин) сделал почти двухдневную остановку в Туве, в Южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках, плотах. Там, где глубины были небольшие, он использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в этом кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.