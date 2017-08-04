Путин в Сибири катался на квадроциклах, плотах и глиссере "Пиранья"
14:5004.08.2017
(обновлено: 14:52 04.08.2017)
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири побывал в труднодоступной тайге, где рыбачил на горных озерах, ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком, рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Путин в четверг провел в Благовещенске совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Перед этим, как ранее сообщил Песков, по пути в Благовещенск президент сделал двухдневную остановку в Южной Сибири, где собирался порыбачить в тайге.
"Первого-третьего августа по пути в Благовещенск он (Путин) сделал почти двухдневную остановку в Туве, в Южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках, плотах. Там, где глубины были небольшие, он использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в этом кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Президент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.
Глава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.
Выпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.
Затем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".
В туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.
Кроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.
В ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.
Во время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".
Президент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.