В Тамбове откроют спортивно-зрелищный комплекс "Центр единоборств"

ТАМБОВ, 4 авг — РИА Новости. Спортивно-зрелищный комплекс "Центр единоборств", включающий дворец спорта, крытый футбольный манеж и гостиничный блок, откроется в Тамбове в августе 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Губернатор региона Александр Никитин продемонстрировал строящийся спорткомплекс спикеру Госдумы, депутату от Тамбовской области Вячеславу Володину, который посетил регион.

"Тамбовский Центр единоборств соответствует не только федеральному, но и международному уровню. В этом заслуга региональных властей, которые показали свою эффективность и выстроили такую технологическую цепочку, которая позволит сдать объект в скором времени. Важно, что этот проект реализован совместными силами региона, Российской Федерации и частного инвестора", — приводит пресс-служба слова Володина.

"Центр единоборств" состоит из универсального спортивного зала, залов для бокса, настольного тенниса, борьбы и бильярда, трех тренажёрных залов, медико-восстановительного блока, тренерских, судейских и вспомогательных помещений. Площадь футбольного поля спорткомплекса составляет 100x60 метров. Арена имеет трибуны на 1500 мест.

Возведение комплекса "Центр единоборств" началось в 2014 году. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации, общая стоимость строительства комплекса составляет около 2 миллиардов рублей. Из них более одного миллиарда рублей выделено из федерального бюджета, из областного бюджета — более 932 миллионов рублей. Гостиница в составе спорткомплекса построена на средства частного инвестора. Ее стоимость составляет более 590 миллионов рублей.

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