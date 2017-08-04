В Тверской области по инициативе Игоря Рудени создан Совет главных врачей

ТВЕРЬ, 4 авг — РИА Новости. Совет главных врачей создан при Минздраве Тверской области; новый совещательно-консультативный орган будет разрабатывать предложения по повышению эффективности и качества работы медорганизаций, сообщает пресс-служба правительства области.

Совет главврачей создан по предложению губернатора Тверской области. Игоря Рудени. В состав Совета во главе с заместителем председателя регионального правительства — министром здравоохранения Виталий Синода вошли наиболее опытные руководители медицинских организаций, а также председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Основное внимание Совет будет уделять реализации госполитики в области охраны здоровья, демографии, организации медпомощи жителям региона, совершенствованию отраслевого законодательства, изучению и распространению передового опыта в здравоохранении.

Как отметил губернатор Тверской области, от профессионализма главврачей напрямую зависит качество медицинских услуг, именно поэтому кадровой политике в отрасли сейчас уделяется особое внимание.

"Мы переходим на более узкую контрактную систему с ограниченным сроком назначения на должность главного врача — скорее всего, это будет один год. При переназначении главврача будет учитываться мнение главы района, что позволит отразить точку зрения жителей", — привели в пресс-службе слова Рудени.

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