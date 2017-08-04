На Ямале за сутки ликвидировали 32 лесных пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Тридцать два лесных пожара на общей площади более 36 тысяч гектаров ликвидированы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки, сообщает в пятницу правительство Ямала.

"Ситуация с лесными пожарами на Ямале: за сутки ликвидировано 32 пожара общей площадью более 36 тысяч гектаров. За сутки локализовано восемь пожаров на площади порядка 15 тысяч гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 264 пожара на общей площади 100 766,7 гектара", — говорится в сообщении.

В настоящее время лесопожарные работы ведутся на 30 действующих пожарах общей площадью свыше 28 тысяч гектаров. В Приуральском районе действуют 18 пожаров, в Надымском – шесть и в Шурышкарском – четыре. В зоне контроля (космомониторинга) находится еще более 38 тысяч гектаров, отмечают власти.

В ликвидации последствий ЧС задействовано 615 человек. В патрулировании задействовано три воздушных судна, в доставке сил и средств – девять, в тушении – четыре. Самолет Бе-200 выполнил четыре слива воды общим объемом 48 тонн воды, Ил-76 – три слива на 126 тонн, два вертолета Ми-8 МТВ с ВСУ суммарно – 115 сливов общим объемом 575 тонн воды. Всего за сутки совершено 122 слива объемом 749 тонн воды.

Правительство уточняет, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Сильное задымление в районе городов Салехард и Лабытнанги дает очаг горения торфяников.

Другие новости региона читайте здесь >>