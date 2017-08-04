Власти Югры: каждый случай обманутых дольщиков заслуживает внимания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 авг — РИА Новости. В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры разработали и приступили к реализации регионального план-графика, который позволит найти индивидуальный подход к каждому отдельному случаю обманутых дольщиков, сообщили РИА Новости в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В настоящее время, по информации окружного правительства, в реестре обманутых дольщиков Югры состоят 82 человека — менее 1% от общего числа граждан, участвующих в долевом строительстве. Ситуация, как подчеркивается, находится на контроле губернатора Натальи Комаровой, по поручению которой еще в 2011 году началась разработка собственной нормативной правовой базы, позволяющей реагировать на ситуацию.

"Каждый случай заслуживает отдельного внимания. Универсального инструмента для решения проблем обманутых дольщиков нет. Мы, это специально созданная рабочая группа, ищем способы решения в каждой ситуации", — комментирует агентству заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.

Так, дольщикам из Ханты-Мансийска оказывается юридическая помощь, потому что они приняли решение обратиться в суд. В Нефтеюганске принимаются аналогичные меры поддержки, но уже для создания жилищно-строительного кооператива. "Здесь мы внимательно оценим ситуацию и примем правильное решение, чтобы дольщики не были обмануты дважды", — добавил вице-губернатор.

По его словам, власти региона поставили задачу, согласно которой все 5 тысяч действующих договоров на долевое строительство в Югре необходимо довести до логического завершения, несмотря на то, что они в большинстве своем не являются проблемными.

Впрочем, региональные власти утверждают, что на территории автономного округа проблема не так серьезна, как в ряде других субъектов страны. Из 9 тысяч заключенных договоров 45% уже исполнены, при этом выявлено восемь жилых домов, которые считаются проблемными.

По информации рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав вкладчиков и дольщиков, число пострадавших от действий или бездействий застройщиков в России достигает 130-140 тысяч человек. Проблема наиболее остра в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской, Омской, Новосибирской областях и Краснодарском крае, сообщили в департаменте.

"Югра по количеству пострадавших участников долевого строительства занимает одно из последних мест", — отмечают в департаменте общественных и внешних связей округа, добавляя, что системная работа в этом направлении ведется с 2010 года. В окружном правительстве считают, что отсутствие акций протеста со стороны обманутых дольщиков а территории региона говорит само за себя.

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