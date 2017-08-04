Власти Югры: каждый случай обманутых дольщиков заслуживает внимания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 авг — РИА Новости. В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры разработали и приступили к реализации регионального план-графика, который позволит найти индивидуальный подход к каждому отдельному случаю обманутых дольщиков, сообщили РИА Новости в региональном департаменте общественных и внешних связей.
"Каждый случай заслуживает отдельного внимания. Универсального инструмента для решения проблем обманутых дольщиков нет. Мы, это специально созданная рабочая группа, ищем способы решения в каждой ситуации", — комментирует агентству заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.
Так, дольщикам из Ханты-Мансийска оказывается юридическая помощь, потому что они приняли решение обратиться в суд. В Нефтеюганске принимаются аналогичные меры поддержки, но уже для создания жилищно-строительного кооператива. "Здесь мы внимательно оценим ситуацию и примем правильное решение, чтобы дольщики не были обмануты дважды", — добавил вице-губернатор.
По его словам, власти региона поставили задачу, согласно которой все 5 тысяч действующих договоров на долевое строительство в Югре необходимо довести до логического завершения, несмотря на то, что они в большинстве своем не являются проблемными.
Впрочем, региональные власти утверждают, что на территории автономного округа проблема не так серьезна, как в ряде других субъектов страны. Из 9 тысяч заключенных договоров 45% уже исполнены, при этом выявлено восемь жилых домов, которые считаются проблемными.
"Югра по количеству пострадавших участников долевого строительства занимает одно из последних мест", — отмечают в департаменте общественных и внешних связей округа, добавляя, что системная работа в этом направлении ведется с 2010 года. В окружном правительстве считают, что отсутствие акций протеста со стороны обманутых дольщиков а территории региона говорит само за себя.