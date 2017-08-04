С площадки на космодроме "Восточный" пересадят краснокнижные растения

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Экологические мероприятия по поиску и пересадке редких растений в рамках подготовки строительной площадки стартового комплекса "Ангара" начались на космодроме Восточный в Приамурье, сообщает правительство региона.

"Исполнитель работ — предприятие ВСК МО РФ — на данном этапе осуществляется поиск растений, занесенных в Красную книгу РФ и Амурской области. Земельный участок для "Ангары-А5" расположен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области. На территории более 100 гектаров необходимо осуществить обследование лесного массива на предмет произрастания краснокнижных видов растений, каждое из которых отмечается промаркированным колышком, а также фиксируются его координаты", — говорится в сообщении.

Работу проводят экологи из Ботанического сада-института ДВО РАН. Редкие растения пересадят на безопасные территории. Также в работе задействуют студентов-аграриев, которые прибыли на Всероссийскую студенческую стройку.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.