МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в часы пик на станциях московского метро, пилотный проект уже запустили на шести станциях, сообщается на официальном сайте правительства и мэра столицы.

"Пассажиры обратились к нам с просьбой организовать постоянное дежурство сотрудников ЦОМП на шести станциях, рядом с которыми расположены крупные взрослые и детские медицинские учреждения — поликлиники, реабилитационные центры… в утренние и вечерние часы пик здесь будут дежурить около 10 инспекторов, которые готовы помочь пассажирам в передвижении по станциям метро", — цитирует портал первого замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Отмечается, что маломобильные горожане смогут обратиться к ним за помощью без оформления предварительной заявки. Пилотный проект запустили на шести станциях: "Каховская", "Сокольники", "Третьяковская", "Парк культуры", а также "Комсомольская" и "Проспект Мира". Инспекторы будут дежурить в вестибюлях утром с 08.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 20.00.

Центр обеспечения мобильности пассажиров начал работать в 2013 году. Сотрудники ЦОМП помогают людям с ограниченными возможностями передвигаться в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) по всему маршруту — от входа на станцию до выхода из подземки. Они также сопровождают пассажиров к поездам дальнего и пригородного сообщения. Также инспекторы сопровождают пожилых людей, многодетные семьи, родителей с детьми до семи лет, организованные детские группы.