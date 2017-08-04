ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. Около шести миллионов рублей из резервного фонда Приморского края направят на ремонт дамб в трех селах Красноармейского района, сообщает пресс-служба администрации края.

Как ранее сообщал Примгидромет, с 8 по 10 августа в той или иной степени тайфун Noru будет оказывать влияние на погоду Приморского края, туристов предупредили о возможной эвакуации. Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение из-за подхода Noru, отмечалось, что он 8-10 августа может принести очень сильные дожди, ураганный ветер и вызвать подтопления.

"Из резервного фонда Приморского края направят почти шесть миллионов рублей на ремонт защитных гидротехнических сооружений в трёх сёлах Красноармейского района. Такое решение принято на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

Планируется в этом году отремонтировать три дамбы, защищающие от наводнений села Мельничное, Новокрещенка и Дальний Кут.

Сейчас оформляется вся необходимая техническая документация, проводится отбор подрядных организаций. На восстановительные работы выделят 5,9 миллиона рублей. Восстановление гидротехнических сооружений в муниципалитете выполнят до конца текущего года, сообщает пресс-служба.

В этом году из краевого бюджета направят более трёх миллионов рублей на берегоукрепительные мероприятия в селе Соколовка Чугуевского района.