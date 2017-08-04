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Общество

Никак не доедут: машины, которые больше всего ждут в России

08:0004.08.2017
(обновлено: 09:16 04.08.2017)
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© Фото : CitroenАвтомобиль Citroen C5 AircrossАвтомобиль Citroen C5 Aircross
© Фото : Citroen

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Осенью в Россию впервые привезут рамный внедорожник Toyota Fortuner. Помимо него, к нам начнут поставлять китайский джип Lifan Myway с задним приводом. А в Suzuki раздумывают над поставками кроссовера Ignis и хэтчбека Baleno. Решение, скорее всего, будет положительным. РИА Новости решило узнать, какие еще машины могли бы появиться в России и пользовались бы хорошим спросом.

Hyundai HB20X

По данным аналитического агентства "Автостат", в первом полугодии 2017 года кроссоверы стали самым популярным классом автомобилей в России, заняв 41% рынка. Продажи моделей класса B, лидировавших последние годы, сократились до 40%. Потенциал паркетников грех не реализовать, и у марки Hyundai в запасе есть несколько моделей, которые могли бы стать востребованными у россиян.

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai HB20X
© Фото : Hyundai
Автомобиль Hyundai HB20X

Одной из таких мог бы стать компактный кроссовер HB20X. В его названии зашифровано словосочетание Hyundai Brasil: эта модель была создана специально для рынка Бразилии на базе хэтчбека HB20. В Латинской Америке переднеприводный паркетник комплектуется 1,0-литровым бензиновым мотором Kappa в атмосферной и турбированной версиях, но у нас был бы гораздо предпочтительней третий мотор — Gamma объемом 1,6 литра, знакомый владельцам первого поколения Hyundai Solaris и третьей генерации Kia Rio.

Citroen C5 Aircross и C3 Aircross

Понимая важность сегмента кроссоверов, марка Citroen в 2017 году показала сразу две модели из этого класса: Citroen C5 Aircross и C3 Aircross.

© Фото : Сitroen Автомобиль Citroen C3 Aircross
© Фото : Сitroen
Автомобиль Citroen C3 Aircross

Старший собрат C5 Aircross обещает непревзойденный комфорт передвижения, благодаря амортизаторам с "прогрессивными гидравлическими подушками". Французы даже не побоялись сравнить плавность движения с полетом ковра-самолета. Младший, C3 Aircross, раньше продавался только в Латинской Америке, но его новое поколение уже облюбовали китайские и европейские дилеры. Однако в России ни тот ни другой пока не продаются. Ходят слухи, что C3 Aircross все же будут поставлять в Россию, что может подстегнуть продажи марки: российские дилеры Citroen сейчас продают один седан, два минивэна, каблук и микроавтобус.

Nissan Kicks

Специально для стран Латинской и Центральной Америки Nissan создал модель Kicks. По своим габаритам она чуть меньше Qashqai, но поставлена на более простую платформу от хэтчбека Micra и оснащена беднее, а потому гораздо доступнее. Однако бюджетный кроссовер оказался настолько популярным, что японцы приняли решение наладить его производство в Китае. А в дальнейших планах автопроизводителя — продвижение модели в Индии и Юго-Восточной Азии.

© Фото : NissanАвтомобиль Nissan Kicks
© Фото : Nissan
Автомобиль Nissan Kicks

Увы, про Россию пока ни слова. Безусловно, у нас Nissan Kicks мог бы снискать ту же популярность, что и за океаном, но вместо него на наш рынок снова вернули более компактный Juke. И на том спасибо.

Chery Tiggo 7

Автомобили китайской марки Chery у нас популярней моделей Citroen, Peugeot, Suzuki и Honda. Однако в портфолио дилеров бренда из Поднебесной всего три модели, и все кроссоверы. Руководствуясь простой арифметикой, к уже продающимся в нашей стране Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5 стоит обязательно добавить Tiggo 7.

© Фото : Chery Автомобиль Chery Tiggo 7
© Фото : Chery
Автомобиль Chery Tiggo 7

Около года назад появились слухи о том, что китайцы будут поставлять автомобиль на российский рынок, но до сих пор этого не случилось. Тогда же был анонсирован кроссовер Tiggo 9, однако этот Chery пока существует только на бумаге — серийного образца никто не видел.

Alfa Romeo Stelvio

Итальянская марка несколько раз пыталась зайти на российский рынок, но в этом году снова покинула его: согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2017-м не было продано ни одной машины. Однако в конце прошлого года кое-что кардинально изменилось: у Alfa Romeo появился первый в истории кроссовер.

© Фото : Alfa RomeoАвтомобиль Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
© Фото : Alfa Romeo
Автомобиль Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Кроссовер F-Pace поднял российские продажи Jaguar на 67%, кроссовер Bentayga затмил собой все другие модели Bentley, кроссовер Lamborghini Urus… Ах, да, он еще даже не появился, но россияне уже сделали около 40 заказов на эту модель. Alfa Romeo Stelvio пока только набирает обороты, но начал он сразу с "заряженной" версии Quadrifoglio с 2,9-литровым турбированным двигателем мощностью 510 л.с. и 600 Нм. Такая "горячая" машина могла бы прийтись по вкусу состоятельным россиянам.

Kia K2 Cross и Pegas

Поднять дорожный просвет, установить пластиковый защитный обвес, установить рейлинги на крышу и добавить декоративных элементов внутри и снаружи. Это правила, по которым из хетчбэков и универсалов создаются вседорожные версии автомобилей. Кроссовер Kia K2 Cross следовал им безукоризненно, а потому стал на 15 миллиметров выше по сравнению с седаном K2, который в России известен под именем Rio. В Интернете уже появляются первые шпионские фотографии загадочной модели в камуфляже, которую называют российской версией Rio Cross, а значит, она все же может попасть к российским дилерам.

© Фото : КИА Моторс РусАвтомобиль Kia K2 Cross
© Фото : КИА Моторс Рус
Автомобиль Kia K2 Cross

А вот чего пока ждать не стоит, так это седана Pegas, прототип которого был показан на Шанхайском автосалоне. Его уже окрестили бюджетной альтернативой Rio, что априори сулит популярность и многотысячные продажи. Но российскому представительству Kia пока не до него.

Honda WR-V и BR-V

Дела у компании Honda в России идут ни шатко ни валко. Из всего разнообразия моделей японской марки у нас продаются только два кроссовера: CR-V и Pilot. С другой стороны, если паркетники оказались самыми востребованными, почему бы не добавить к ним еще парочку? Например, WR-V и BR-V.

© Фото : HondaАвтомобиль Honda WR-V
© Фото : Honda
Автомобиль Honda WR-V

Honda WR-V создан как раз для стран с развивающейся экономикой вроде Бразилии и Индии. Он доступен и компактен, оснащается экономичными моторами и был бы гораздо привлекательней для покупателя, чем тот же дорогой CR-V. Honda BR-V создан по аналогичному принципу, но продается в азиатских странах. Нам подошел бы любой.

Toyota CH-R

Новый компактный кроссовер Toyota CH-R был запущен в производство в конце 2016 года. Помимо Японии, продажи модели начались в Европе, Азии, Австралии и Северной Америке. Эта модель стоит на ступеньку ниже популярного в России RAV4, и будь она у нас, обязательно привлекла бы внимание поклонников марки. Чудеса иногда случаются, и CH-R все же имеет шансы попасть в Россию.

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota C-HR
© Фото : Toyota
Автомобиль Toyota C-HR

Об этом свидетельствует одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное японской компании и размещенное на сайте Росстандарта. В нем говорится, что CH-R будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 116 л.с. и 2,0-литровым 148-сильным агрегатом. В первом случае кроссовер будет переднеприводным, во втором — с приводом на все колеса. Правда, пока официальных сообщений от Toyota на этот счет нет. Но не просто так же они получили ОТТС?

Datsun GO-Cross

Возрожденный бренд Datsun в нашей стране представлен двумя моделями: седаном и хетчбэком. Однако в других странах, в частности в Индии, есть и минивэны, и вседорожные версии вроде GO-Cross.

© Фото : DatsunАвтомобиль Datsun GO-Cross
© Фото : Datsun
Автомобиль Datsun GO-Cross

Учитывая доступность машин японской марки, кроссовер также был бы дешевле многих своих конкурентов. Особенность Datsun в том, что для каждого рынка создаются свои собственные модели, в России, например, за основу была взята Lada Granta. Создать хэтчбек повышенной проходимости не составляет большого труда (см. правила выше), но почему-то до сих пор японцы этого не сделали.

Mazda CX-3 и CX-4

Компания Mazda не отстает от общемировых трендов: в арсенале марки за последние годы появилось два новых кроссовера — компактный CX-3 и купеобразный CX-4. Первый построен на базе хэтчбека Mazda2 и, по сути, является его вседорожной версией. Второй делит платформу с моделью CX-5 (производится на Дальнем Востоке России), но выполнен в модном по нынешним временам стиле внедорожников с силуэтом купе.

© Фото : MazdaАвтомобиль Mazda CX-4
© Фото : Mazda
Автомобиль Mazda CX-4

Согласно данным АЕБ, Mazda CX-5 входит в список 25 самых продаваемых моделей (правда, находится на последнем месте). Если бы японцы решились привезти к нам хотя бы один из этих кроссоверов, а еще лучше — наладить выпуск CX-4 на российском заводе, поклонников и владельцев машин японского бренда могло бы существенно прибавиться.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Семенов
Только полный идиот будет восхищаться железными корытами убивающих людей и природу.
08:56
04.08.2017
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