На музыкальном фестивале #ZBFest можно будет пожениться

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ожидается, что около 40 тысяч человек посетят в этом году главный музыкальный фестиваль лета #ZBFest, учрежденный компанией "Золотая Балка" в честь Международного дня шампанского, который пройдет в Крыму 4 и 5 августа, говорится в пресс-релизе организаторов.

"Главный музыкальный фестиваль лета #ZBFest пройдет в Крыму во второй раз и – в удвоенном масштабе. Прошлым летом однодневный фестиваль собрал 15 тысяч человек из разных уголков России и даже из-за рубежа. В этом году он будет длиться два дня, здесь можно будет не только послушать музыку, увидеть выступления силачей, но даже пожениться. По предварительным прогнозам, на виноградниках под открытым небом ожидается около 40 тысяч человек",- сообщают организаторы.

Организаторы сообщают, что сюрпризом для всех влюбленных, кто не могут дождаться официальной регистрации в ЗАГСе, станет "возможность в шуточной, но очень красивой форме пожениться или сделать предложение на фоне ярких арт-объектов и тут же выложить "свадебное" фото в инстаграм".

Отмечается, что в первый день гости услышат мировую легенду – группу Scooter. Предстоящий визит самых топовых немецких музыкантов в Крым уже прогремел на весь мир. В первый день, 4 августа на одной сцене с артистами из Европы выступят и наши звезды: харизматичный Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа", во второй зажигать на виноградниках будут Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", Билан, Градусы и L’ONE.

Всех любителей гастрономических изысков ждет огромная фуд-зона с колонной фудтраков и большим кораблем, на котором снимался кинофильм "Викинги". Настоящие викинги приготовят здесь свою брутальную еду.

Лучшие крымские мастера порадуют гостей необычными сувенирами.

"На территории будет развернута работа более 20 фуд-точек и более 15 маркет-зон. На празднике будет отделено ЗОЖ-пространство, где пройдут соревнования вело-триалистов, которые будут взлетать в воздух на велосипедах и совершать немыслимые кульбиты в воздухе", — отмечают организаторы.

Гости увидят, как силачи мирового силового экстрима будут тянуть трактор, вкопанный в поле, рвать цепи, гнуть подковы, заворачивать в узел скоровдки и придавать немыслимые формы разным нужным в хозяйстве изделиям.

Организаторы ждут гостей в Балаклаве, открытое пространство рядом с винодельней "Золотая Балка", по адресу: Крестовского, 66. Начало 4 августа в 17.00 и 5 августа в 16.00

Международное информационное агентство "РИА Новости Крым" выступает информационным партнером фестиваля.