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Общество

Сладости и фантики: в Москве презентовали брендированные конфеты

22:0303.08.2017
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© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкРабота кондитерской фабрики. Архивное фотоРабота кондитерской фабрики. Архивное фото
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российская столица презентовала 10 главных конкурсантов брендированных конфет "Москва", среди финалистов — сладости с мягкой карамелью, фундуком, грильяжем и фруктовыми начинками в молочном шоколаде.

На линии по выпуску шоколадных конфет. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Жители столицы выберут вкус для фирменных конфет "Москва"

Кроме вкусовых качеств конфет, профессиональному жюри предстоит выбрать еще и дизайн упаковки лакомства. Главного номинанта организаторы проекта обещают объявить в преддверии Дня города.

Если о среде говорят, что она — маленькая пятница, то тогда четверг и вовсе можно назвать выходным, и доказательством этому служит презентация конкурсантов на звание столичной конфеты "Москва", которую москвичам вместе с жюри предстоит выбрать ко Дню рождения столицы.

Площадкой для презентации стало модное лофт-пространство Deworkacy на "Красном октябре". Каждому посетителю на входе вручали два жетончика с надписями "упаковка" и "конфета", и, опробовав 10 сладких "конкурсантов", нужно было определиться, какое лакомство красивей завернуто, а какое вкуснее всего. Даже самым заядлым сладкоежкам выбор давался с трудом — все конфеты были восхитительны.

Как поделился с корреспондентом РИА Новости посетитель Дмитрий, выбрать что-то одно он так и не смог.

"Сладкое я люблю очень сильно, поэтому, когда меня пригласили, отказаться никак не мог, а здесь еще и атмосфера приятная. Все 10 конфет попробовал, но выбрать что-то одно — нереально. Себе на память жетон оставлю. А за упаковку проголосовал. Второму конкурсанту отдал свой голос", — рассказал он.

Хорошее настроение посетителям создавали модные московские ди-джеи и популярный ведущий Антон Королев. Всех гостей, кроме главных лакомств, угощали жареным мороженым из свежих ягод и фруктов.

Открытие фестиваля Московское лето. Цветочный джем. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гости фестиваля "Московское лето" приобрели более 150 тысяч банок варенья

"Потрясающая атмосфера, потрясающий вид на Москву и наивкуснейшие конфеты. Я свой голос отдала за пятого номинанта. А фантики мне все понравились, наугад жетон бросила. Пусть лучше потом жюри выберет", — делится своими впечатлениями гостья Анна, которую на презентацию пригласил друг.

Выбирать победителя все-таки будет профессиональное жюри, но из финалистов, которых выберут жители города. Голосование на полном ходу уже идет на портале "Активный гражданин".

"Ко дню города мы проведем бесплатную дегустацию. Будет изготовлено по 100 кг каждого вида конфет, и каждый сможет просто попробовать", — рассказал руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.

При этом, по его словам, помимо основного победителя будут еще четыре финалиста по различным номинациям.

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