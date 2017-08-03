Утилизацию фильтрата на мусорном полигоне в Балашихе начнут в августе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Утилизация фильтрата на мусорном полигоне "Кучино" в Балашихе начнется в середине августа, об этом сообщил исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Юров по итогам заседания рабочей группы по вопросам полигона в четверг.

Ранее проводить предварительную откачку фильтрата с полигона "Кучино" поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Участие в заседании рабочей группы на полигоне "Кучино" приняли представители Министерства экологии Подмосковья, городской администрации, а также члены общественной палаты города и инициативной группы жителей. Они также обсудили вопросы подготовки полигона к рекультивации.

"Временные меры по сбору фильтрата на полигоне будут приниматься, чтобы прекратить его попадание в реку Пехорка. До строительства специальных очистных сооружений фильтрат будут собирать и сливать сверху тела полигона – так уменьшится нагрузка на окружающую среду. Через две недели мы должны приступить к работам по утилизации данного фильтрата", — сказал Юров, слова которого приводит пресс-служба администрации Балашихи.

Как уточняется в сообщении, решение по сбору фильтрата будет приниматься совместно с экспертами компании "Спецгеоэкология", которую ранее Министерство экологии Московской области рекомендовало для проведения рекультивации полигона. Специалисты компании приняли участие в заседании рабочей группы, рассказав об основных этапах работ.

"Проект рекультивации предполагает, что, прежде всего, будет организована система сбора фильтрата — основного агента воздействия полигонов на подземные воды, а также система его очистки, в результате которой фильтрат будет очищаться практически до состояния дистиллированной воды. Второе направление – формирование откосов полигона, создание устойчивого тела. И последнее направление – система сбора биогаза", — отметил генеральный директор "Спецгеоэкология" Борис Трушин.

Также сообщается, что ежедневно на свалку приезжает более 300 машин с грунтом, и уже перекрыто 23 гектара полигона. Всего предполагается засыпать 49 гектаров свалки.

На мусорный полигон "Кучино" пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным 15 июня этого года. Президент потребовал подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.

Тогда же министр экологии Московской области Александр Коган сообщил журналистам, что полигон могут превратить в горнолыжный спуск или экстрим-парк. Для этого полигон планируется обтянуть герметичной пленкой и засыпать грунтом от трех до пяти метров. По подсчетам министра, стоимость рекультивации полигона может составить порядка 4 миллиардов рублей.