В Псковской и Смоленской областях восстановили электроснабжение

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Энергетики восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение потребителей в Псковской и Смоленской областях, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Из-за сильного дождя и ветра вечером 2 августа происходили отключения в электросетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ в Псковской и Смоленской областях.

В Псковской области без электроснабжения оставались бытовые потребители в 456 населенных пунктах (около 20,1 тысячи человек). К аварийно-восстановительным работам привлекались 98 бригад (263 человека и 98 единиц специальной техники). Третьего августа в 16.35 мск все аварийно-восстановительные работы были завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

В Смоленской области отключения электроэнергии затронули 4,5 тысячи человек и 12 социально значимых объектов. Над восстановлением энергоснабжения работали 32 бригады (96 человек и 32 единицы специальной техники). Третьего августа в 13.35 мск все аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.