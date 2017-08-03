Общественная палата запросит у правоохранителей данные по лжеволонтерам

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ подготовит обращение в органы внутренних дел с просьбой предоставить данные по количеству полученных обращений о лжеволонтерстве и мошенничестве в области благотворительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ в четверг.

Ранее стало известно, что Общественный совет при детском омбудсмене подготовит пакет предложений по борьбе с мошенниками и лжеволонтерами к сентябрю. О необходимости разработки соответствующих мер заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Существа, зарабатывающие на больных детях или стариках, вызывают даже не омерзение, а ярость. Эта ярость порождает волну общественного негодования, способную смыть и тех, кто на самом деле пытался помочь. Чтобы под горячую руку не попадали невиновные, чтобы действия общества и власти были справедливыми, я хочу иметь объективную четкую информацию по всем регионам", — заявил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, протоиерей Александр Ткаченко, слова которого приводит пресс-служба палаты.

В ОП РФ отмечают, что Ткаченко поддерживает инициативу Кузнецовой, однако призывает сделать борьбу с мошенниками "максимально справедливой и эффективной, для чего нужна объективная картина и конкретные факты".

Ткаченко также отметил, что не все молодые люди, которым мошенники предложили поработать волонтером на улице, понимают, что они попали в мошенническую схему. Он рассказал, что сам "общался с такими ребятами в Петербурге", некоторые из них искренне верят, что помогают детям. Провести разъяснительную работу с теми, кто получил негативный первый опыт волонтерской деятельности можно при сотрудничестве с органами образования. Эксперт также отметил, что нужно разработать правила и принципы работы добросовестной благотворительной организации.

"Поэтому с помощью экспертов из самых разных областей в ОП РФ подготовят максимально полное и понятное разъяснение по работе добросовестной благотворительной организации. Эта информация будет распространена через СМИ в наиболее проблемные регионы", — заявила пресс-служба палаты.