Более тонны наркотиков растительного происхождения изъято в России за месяц

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Более тонны наркотиков растительного происхождения изъяли оперативники в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции "Мак–2017" с 13 июня по 15 июля, сообщается на сайте МВД России.

Как отметили в ведомстве, основная цель операции – выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих культур, популяций дикорастущих наркосодержащих растений, блокирование доступа заготовителей к местам их произрастания, а также задержание изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков.

"По итогам первого этапа операции "Мак-2017" из незаконного оборота изъято свыше 1,1 тонны наркотических средств растительного происхождения (более 955 килограммов марихуаны, 57 килограммов маковой соломы, 46 килограмма гашиша)", — говорится в сообщении.

По информации МВД, в проведении операции было задействовано более 57 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти РФ. Отмечается также, что было выявлено более 6,8 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

За совершение правонарушений и преступлений к ответственности привлечены более 15 тысяч человек, из них к уголовной — свыше 6,5 тысячи, к административной — около 9 тысяч.