Нурматов отказался от медпомощи после доставки в центр содержания мигрантов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов подписал документ об отсутствии телесных повреждений и отказе от медицинской помощи после того, как приставы доставили его в Центр временного содержания иностранных граждан, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и Общественной палаты России Максим Григорьев, посетивший журналиста, сообщил, что у Нурматова обнаружена гематома, которая, по его утверждению, получена во время конвоирования. Григорьев отметил, что "гематома на левом плече официально зафиксирована в журнале во время приёмки". Другой член ОНК Евгений Еникеев сообщил РИА Новости, что Нурматов рассказал о том, что его избили при конвоировании из суда и применяли электрошокер.

После заседания судебные приставы УФССП России по Москве препроводили Нурматова до Центра временного содержания иностранных граждан, по прибытии на место он был передан уполномоченному лицу данного учреждения, отмечает ФССП.

"Старшим группы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов был заполнен опросный лист об отсутствии у Худоберди Нурматова телесных повреждений и его отказе от медицинской помощи. Документ составлен со слов Худоберди Нурматова и подтвержден его личной подписью", — говорится в сообщении ведомства.

Басманный суд Москвы 1 августа постановил выдворить Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Суд также постановил до вступления постановления в законную силу содержать Нурматова в Центре временного содержания иностранных граждан, уточнили в ФССП. Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны своего журналиста.

По данным источника РИА Новости в полиции, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.