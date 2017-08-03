Минэкологии Подмосковья разрешило ловить ястребов и обучать их охоте

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Комиссия по выдаче разрешений на отлов ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников начала работу в минэкологии Московской области; данные виды могут использоваться в охоте или на аэродромах для отпугивания других птиц, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Численность этих птиц в Подмосковье стабильна, поэтому есть возможность отлова их и обучения охоте. В последние годы охота с ловчими птицами становится все более популярной", — говорится в сообщении.

Помимо этого, ястребы могут использоваться на аэродромах для отпугивания стайных птиц (ворон, голубей и других), которые представляют потенциальную опасность для полетов воздушных судов, отмечают в минэкологии.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, каждая заявка на изъятие объектов животного мира рассматривается специальной комиссией. Главным критерием ее работы является сохранение природной популяции птиц. Министр подчеркнул, что существуют строгие правила изъятия птиц из дикой природы, а за отлов их без разрешения предусмотрена административная ответственность.

Ястребы-тетеревятники — самый крупный вид рода ястребов. Самцы обычно весят 630—1100 г, их длина составляет в среднем 55 см, размах крыльев варьируется в пределах 98—104 см. Самки немного крупнее, весят 860—1600 г, в длину около 61 см, размах крыльев 105—115 см.

Ястреб-перепелятник — это маленькая птица с короткими и широкими крыльями, а также с длинным хвостом, что помогает ему маневрировать среди деревьев. Взрослый самец достигает 29—34 см в длину и 59—64 см размахе крыльев.