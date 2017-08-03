Минобрнауки выделит более миллиарда рублей на региональное профобразование

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Минобрнауки РФ выделит более миллиарда рублей на поддержку региональных программ развития профессионального образования в 2018 году, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В 2018 году на поддержку региональных программ развития профессионального образования будет выделено более 1 283,9 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — более 1026,9 миллионов", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что финансирование рассчитано на реализацию нескольких программ. Так, по итогам отбора программ модернизации системы профессионального образования субъектов РФ в рамках реализации приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" из поданных 55 заявок субъектов РФ отбор прошли 44 региона, которые стали получателями субсидии на 2018 год. По этому проекту общий объем финансирования в 2018 году составит 843,2 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – более 682 миллиона рублей.

Также состоялся отбор субъектов РФ на предоставление субсидий на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. Из поступивших 39 заявок от регионов получателями субсидий определены 24 субъекта РФ. Общий объем финансирования этого направления в 2018 году составит более 90,5 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – более 72 миллиона рублей.

Кроме того, ведомством был проведен сбор заявок на предоставление субсидии на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. По итогам экспертизы поступивших заявок было отобрано 52 субъекта РФ, из них 5 регионов стали получателями субсидии впервые: это Забайкальский, Краснодарский край и Красноярский край, Самарская область и Санкт-Петербург. Общий объем финансирования в 2018 году составит более 350,2 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – более 272,9 миллиона рублей.

В Минобрнауки пояснили, что задачей проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" является создание в регионах площадок на основе сетевого взаимодействия по внедрению новых образовательных технологий по востребованным и перспективным профессиям. Программы модернизации системы профессионального образования субъектов РФ направлены на обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Базовая профессиональная образовательная организация обеспечивает методическую и информационную поддержку развития региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.