Минобрнауки выделит более миллиарда рублей на региональное профобразование

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Минобрнауки РФ выделит более миллиарда рублей на поддержку региональных программ развития профессионального образования в 2018 году, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"В 2018 году на поддержку региональных программ развития профессионального образования будет выделено более 1 283,9 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — более 1026,9 миллионов", — говорится в сообщении.
Также состоялся отбор субъектов РФ на предоставление субсидий на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. Из поступивших 39 заявок от регионов получателями субсидий определены 24 субъекта РФ. Общий объем финансирования этого направления в 2018 году составит более 90,5 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – более 72 миллиона рублей.
Кроме того, ведомством был проведен сбор заявок на предоставление субсидии на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. По итогам экспертизы поступивших заявок было отобрано 52 субъекта РФ, из них 5 регионов стали получателями субсидии впервые: это Забайкальский, Краснодарский край и Красноярский край, Самарская область и Санкт-Петербург. Общий объем финансирования в 2018 году составит более 350,2 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – более 272,9 миллиона рублей.