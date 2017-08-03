В калининградском музее открылась трехмерная панорама штурма Кенигсберга

КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Трехмерная панорамная экспозиция "Кенигсберг-45. Последний штурм", посвященная одному из самых кровопролитных боев Восточно-Прусской операции советских войск во время Великой Отечественной войны, открылась в четверг в калининградском историко-художественном музее.

Кенигсбергская операция, больше известная как штурм Кенигсберга, была частью Восточно-Прусской операции Вооруженных сил СССР в ходе Великой Отечественной войны и проходила с 6 по 9 апреля 1945 года. Ее целью была ликвидация кенигсбергской группировки противника и захват города-крепости, который считался неприступной цитаделью. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР, став впоследствии Калининградской областью.

"Это одна из тяжелых и трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Для нас важно вспоминать об этом подвиге не только в знаменательные даты – 9 апреля, 9 мая. Нужно не забывать об этом никогда и напоминать молодому поколению о том, какой ценой была завоевана наша земля, какое мужество и героизм проявили в те годы советские солдаты" — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов на открытии экспозиции.

Трехмерная панорама демонстрирует разрушенный от военных действий центр Кенигсберга в один из дней его штурма в апреле 1945 года. Все воссозданные в мельчайших подробностях детали можно не только рассматривать, но и трогать руками, что дает посетителям ощущение присутствия. Еще большую реалистичность экспозиции придает музыкально-звуковое и световое сопровождение.

Выставка совмещает широкоформатное изображение местности с круговым обзором, а также муляжи и макеты, выполненные в натуральную величину. Историческую панораму в течение двух с половиной месяцев создавали около 40 специалистов команды "Невский баталист" из Санкт-Петербурга под руководством Дмитрия Поштаренко по инициативе правительства Калининградской области.

Другие новости региона читайте здесь >>