На Вологодчине почти 500 тысяч человек будут привиты от гриппа в этом году

ВОЛОГДА, 3 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более 480 тысяч жителей Вологодской области планируется привить против гриппа в этом году, что составляет 41,2% от общей численности населения региона — на 6,5% больше, чем в 2016 году, сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

"Всего за счёт средств федерального бюджета запланировано поступление в этом году 473 тысяч доз вакцины против гриппа, в том числе 317 тысяч — для взрослого населения и 156 тысяч — для детей. Еще 10 тысяч доз препарата в настоящее время закупает область за счет региональных средств", — отметил Маклаков.

Он добавил, что первые 78 тысяч доз вакцины для бесплатной иммунизации детей уже поступили в Вологодскую область.

"Вакцина закуплена за счет средств федерального бюджета. Пока регион получил половину от заявленного объема", — сказал Маклаков.

Кроме того, предприятия региона самостоятельно приобретут вакцину для своих сотрудников. С момента поступления вакцины в медицинские организации начнется иммунизация населения.

Бесплатно будут привиты граждане, которые относятся к группе риска. Это дети в возрасте от шести месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты вузов и организаций профобразования, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на воинскую службу, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

"Вакцинацию лучше всего проводить в предэпидемический период до наступления зимы: конец лета — осень. Действует вакцина около года", — напомнил начальник департамента здравоохранения.