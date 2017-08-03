У Lenta.ru сменится главный редактор

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В ближайшее время произойдет смена главного редактора интернет-газеты Lenta.ru, подтвердили РИА Новости в PR-службе группы компаний Rambler&Co, в состав которой входит портал; однако подтвердить кандидатуру нового главного редактора в компании смогут только после официального назначения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный редактор Lenta.ru Александр Белоновский вскоре покинет компанию и вместе с частью команды займется развитием проекта Iz.ru, принадлежащего "Национальной Медиа Группе". А его место займет Владимир Тодоров.

"Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев подтвердил ожидаемую смену главного редактора Ленты.ру… но подтвердить кого-либо сможем только после официального назначения", — сообщили в PR-службе Rambler&Co.

Белоновский был назначен главредом Lenta.ru в феврале 2016 года, до этого два года занимал пост первого заместителя главного редактора этого СМИ.