"Яндекс" и Uber уведомили власти Москвы о слиянии сервисов такси

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. "Яндекс" и Uber уведомили власти Москвы о слиянии своих сервисов такси, сообщил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин в четверг.

В июле "Яндекс" и Uber объявили, что договорились об объединении бизнесов онлайн-заказа поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Однако тогда власти российской столицы заявили, что пока не получали уведомлений о слиянии от компаний.

"Коллеги нас известили", — сказал Пронин журналистам на пятом международном евразийском форуме "Такси".

Он добавил, что сделка компаний сейчас находится в зоне контроля Федеральной антимонопольной службы, которая даст свое заключение по истечении нескольких месяцев после изучения их слияния.

"Если слияние все-таки произойдет и сделка состоится, безусловно, рынок будет подвержен небольшим изменениям, но в целом для пассажиров, насколько нам известно, по сути своей ничего не поменяется. Автомобиль можно будет заказать как через одно приложение, так и через другое", — сказал Пронин.

Ранее в ФАС заявляли, что решение по сделке будет принято в течение 90 дней.

Говоря о возможном увеличении цены на поездку при таком слиянии, Пронин отметил, что тенденции повышения цен нет.

"Я отмечал в своем докладе: последнее время средняя стоимость поездки в такси с 2014 года постепенно снижается. За первое полугодие 2017 года средняя стоимость поездки в такси сохраняется", — заключил он.