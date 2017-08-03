В Москве планируют ужесточить штрафы для нелегальных торговцев арбузами

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московские власти планируют повысить штрафные санкции в отношении нелегальных торговцев арбузами и дынями, рассказал в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как сообщалось ранее, в Москве 3 августа открывается сезон массовой продажи арбузов и дынь, как и в прошлом году на территории города откроются свыше 250 точек бахчевых развалов.

"С учетом выручки от продукции, такой объем штрафа (от 5 тысяч) для нелегального предпринимателя возможно действительно небольшой, поэтому мы вышли с инициативой увеличить штрафы до 30 тысяч рублей на физических лиц. Тем более что точка может давать в день очень хорошую выручку, и прибыль составляет более 10 тысяч рублей и до пятнадцати", — рассказал Немерюк на открытии старта массовой торговли.

Глава ведомства рекомендовал всем москвичам и гостям столицы приобретать бахчевые только в легально установленных местах. Руководитель департамента также рассказал, как отличить легального продавца от нелегального: у легального предпринимателя имеется вся сопроводительная документация, покупатель может проверить заключение Роспотребнадзора на отбор проб, наличие у продавца разрешения на продажу, санитарной книжки и обозначение региона происхождения арбузов и дынь.

Кроме того, горожане могут легко узнать торговые точки с легальной и проверенной продукцией — формат продажи утвержден Москомархитектурой, и с ним можно легко ознакомиться на официальном сайте правительства Москвы, там же размещена вся необходимая информация о расположении таких точек.

На данный момент в столице можно купить арбузы и дыни из Ростова, Краснодара, из-за холодного лета опаздывают Астраханские и Дагестанские, но и они уже на подходе. При этом ценовая политика варьируется от 30 до 80 рублей за килограмм, рассказал глава ведомства.