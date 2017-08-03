Московский метрополитен передумал закрывать 6 августа часть зеленой ветки

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Замоскворецкая линия московского метро будет работать в обычном режиме 6 августа, закрывать центральный участок на ремонт, как планировали ранее, не будут, сообщили в четверг в пресс-службе столичной подземки.

В среду сообщалось, что 6 августа поезда на "зеленой" ветке не будут курсировать от "Белорусской" до "Новокузнецкой". Таким образом недоступными для пассажиров в воскресенье были бы станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная".

"Объявленное ранее закрытие центрального участка Замоскворецкой линии от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" для проведения ремонтных работ отменяется. В этот день Замоскворецкая линия московского метро будет работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.