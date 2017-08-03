Володин пригласил участников "Территории смыслов" на думский форум

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 3 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил участникам всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" сформировать делегацию и принять участие в думском молодежном форуме.

"Мы будем проводить молодежный форум под эгидой Государственной думы и вас приглашаем принять участие. Я надеюсь, что ваша смена сформирует свою делегацию участников, мы будем рады вас видеть", — заявил Володин, выступая на форуме.

Спикер Госдумы также выступил с предложением в следующем году на базе "Территории смыслов" сформировать смену с молодыми политиками и депутатами.

"Учитывая, что к вам приехали руководители думских фракций, и это было обоюдно интересно, мы предлагаем на будущий год подготовить смену, которая включала бы в себя молодых политиков и депутатов", — сообщил он.

Парламентарий отметил, что молодым людям эта смена предоставила бы множество возможностей, а для депутатов это станет возможностью познакомиться поближе с молодежью.