СПЧ выступил за ротацию или выборность председателей судов

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предлагает ввести возможность избрания председателей судов самими судьями, либо назначать их на небольшой срок, предусмотрев обязательную ротацию, что обеспечит независимость судей и прозрачность правосудия.

"Предлагается ввести выборность председателей судов самими судьями или наделять их полномочиями на сравнительно непродолжительный срок с обязательной ротацией", — говорится в рекомендациях по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности правосудия, опубликованных в четверг на сайте СПЧ.

Правозащитники, с учётом аналогичной практики арбитражных судов, предлагают распределять дела между судьями с помощью компьютерных программ, что даст возможность случайной выборки. В СПЧ также призывают ввести обязательное полное аудиопротоколирование судебных заседаний (наряду с письменным протоколом и возможной видеотрансляцией) и передавать запись сторонам процесса.

Правозащитники также считают, что нужно ввести запрет последующего рассмотрения дела тем же судьей, и предлагают рассмотреть возможность участия народных заседателей при решении вопроса об избрании меры пресечения. Правозащитники считают, что нужно также ввести институт народных заседателей по некоторым категориям гражданских и административных дел: например, о лишении родительских прав, о восстановлении на работе, о защите чести и достоинства, о лишении водительских прав.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить порядок реализации уполномоченным по правам человека в РФ и региональными омбудсменами права обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. В настоящее время такой порядок не определен. В совете считают, что региональные уполномоченные также могут быть наделены правом инициировать пересмотр конкретных судебных дел в кассационном и надзорном порядке; сейчас таким правом наделен только федеральный омбудсмен, уточнили правозащитники.