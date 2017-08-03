СПЧ выступил за ротацию или выборность председателей судов

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предлагает ввести возможность избрания председателей судов самими судьями, либо назначать их на небольшой срок, предусмотрев обязательную ротацию, что обеспечит независимость судей и прозрачность правосудия.
Правозащитники, с учётом аналогичной практики арбитражных судов, предлагают распределять дела между судьями с помощью компьютерных программ, что даст возможность случайной выборки. В СПЧ также призывают ввести обязательное полное аудиопротоколирование судебных заседаний (наряду с письменным протоколом и возможной видеотрансляцией) и передавать запись сторонам процесса.
Правозащитники также считают, что нужно ввести запрет последующего рассмотрения дела тем же судьей, и предлагают рассмотреть возможность участия народных заседателей при решении вопроса об избрании меры пресечения. Правозащитники считают, что нужно также ввести институт народных заседателей по некоторым категориям гражданских и административных дел: например, о лишении родительских прав, о восстановлении на работе, о защите чести и достоинства, о лишении водительских прав.