КЕМЕРОВО, 3 авг — РИА Новости. Новокузнецкие полицейские закончили доследственную проверку по факту поджога пианино в городском "Арт-сквере" и возбудили уголовное дело по статье "вандализм" в отношении одной из поджигательниц, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МВД.

По данным ведомства, 26 июля две девушки совершили поджог пианино в сквере на улице Кирова. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, злоумышленниц объявили в розыск. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Instagram назвал поджигательниц "зверушками" и пообещал вознаграждение в 50 тысяч рублей для тех, кто приведет их в полицию.

"Через несколько дней в отдел полиции пришла 40-летняя горожанка со своей 17-летней дочерью. Женщина пояснила, что увидела в интернете видеоролик, на котором две девушки подожгли пианино, установленное в "Арт-сквере". В одной из злоумышленниц она опознала своего ребенка и приняла решение привести его в полицию", — рассказали в главке ведомства.

Инспекторы ПДН опросили несовершеннолетнюю, которая оказалась студенткой одного из местных техникумов. Она рассказала, что всю ночь, пока мама отсутствовала дома, гуляла с подругой по городу. Девушки пришли в городской сквер, где одна из них совершила поджог пианино, а вторая снимала происходящее на телефон. Объяснить мотивы этой "забавы" несовершеннолетняя не смогла.

Правоохранители установили вторую участницу происшествия, а также место ее нахождения и доставили 18-летнюю безработную горожанку в отдел полиции. Стражи порядка установили, что именно она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог пианино.

"Закончено проведение доследственной проверки в отношении совершеннолетней горожанки и вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм", санкции которой предусматривают штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо до года исправительных работ, либо до 3 месяцев ареста. Собранные материалы направлены в прокуратуру для утверждения", — уточнили в ГУМВД.

Пресс-служба мэрии Новокузнецка ранее сообщила, что в "Арт-сквере" появилось новое пианино, которое на собственные деньги установил узнавший о происшествии местный житель Александр Батурин. По последним данным горадминистрации, неравнодушные жители раскрасили новое пианино.

"На нем поселились причудливые веселые коты. Надеемся, что судьба этого пианино будет более счастливой, чем его предшественников, и оно долго будет радовать горожан своей музыкой", — отметили в мэрии, но не уточнили, выплатит ли градоначальник обещанное ранее вознаграждение.