Власти Новосибирска зарезервируют квартиры для голодающих дольщиков

НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области встретился с инициативной группой дольщиков жилья, которые проводят голодовку, и пообещал зарезервировать часть квартир в достраивающихся домах до марта 2018 года для тех, кто по закону еще не признан пострадавшим от недобросовестных строителей.

В начале июня около 30 обманутых дольщиков дома по улице Тульской в Новосибирске объявили голодовку. Власти региона призвали ее участников к "решению вопроса в рамках правового поля", и дольщики 8 июня приостановили голодовку. В понедельник, 24 июля, около 15 дольщиков возобновили голодовку недалеко от здания правительства региона, так как считают, что полтора месяца переговоров с властями "закончились фактически ничем". Члены инициативной группы также проводят одиночные пикеты в Москве.

"В ходе встречи, которая состоялась 2 августа, была выработана договоренность о проработке мэрией города Новосибирска с генеральным подрядчиком и застройщиком объекта по адресу улице Тульская, 80-82 вопроса о резервировании части квартир до марта 2018 года", — сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти отмечают, что необходимость такой меры связана с тем, что часть дольщиков жилого комплекса на Тульской вложили свои деньги в стройку на основании предварительных договоров, в то время как по закону обманутыми дольщиками можно считать только тех, у кото есть договор долевого участия. Для возможности получения жилья гражданам с предварительными договорами требуется подтвердить в суде их статус участников долевого строительства, однако следствие по уголовному делу еще не закончено.

В свою очередь дольщики в разосланном СМИ сообщении заявили, что по итогам встречи с губернатором так и не получили гарантий восстановления своих прав на квартиры в форме договоров долевого участия, в связи с чем они решили продолжить голодовку, но с другим составом участников протестной акции.