Музей Москвы подготовил более десяти бесплатных экскурсий ко Дню города

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. К празднованию 870-летия столицы Департамент культуры и Музей Москвы организуют более десяти бесплатных экскурсий, сообщает сайт mos.ru. Желающие смогут отправиться в путешествие по Москве-реке, проехать с гидом по Московскому центральному кольцу и поиграть в старинные игры в городских усадьбах.

Во дворе Музея Москвы пройдет фестиваль "Музей и город". Посетители увидят выставку, посвященную истории города, узнают о выдающихся москвичах. Там выступят уличные художники и музыканты, а жители смогут принять участие в обсуждении культурных проектов, в том числе в сфере информационных технологий. Праздничные мероприятия будут проводиться в течение двух дней, 9 и 10 сентября, с 10:00 до 20:00.

История Москвы с борта теплохода и из окна поезда

Участники экскурсии "По Москве-реке сквозь столетия" увидят Воробьевы горы, пять сталинских высоток, Новодевичий монастырь и другие достопримечательности. Во время прогулки экскурсантам расскажут об истории Андреевского моста, который в 1999-2000 годах передвинули на два километра вниз по реке и "поставили" в Парке Горького. Кроме того, участникам покажут старейшую набережную столицы — Кремлевскую, а также самое длинное здание Москвы XVIII века — Императорский воспитательный дом на Москворецкой набережной.

Экскурсия будет проходить 9 сентября в 18:00 и 10 сентября в 11:00, продолжительность — два часа 15 минут. Маршрут начнется от причала "Новоспасский мост". Экскурсия бесплатная, но участникам нужно оплатить транспортный сбор и пройти предварительную регистрацию на сайте бюро, которая запустится в течение двух недель.

В эти же дни москвичей ждут на экскурсии "МЦК — стальное кольцо Москвы". Участники узнают историю строительства 15 исторических станций Московской окружной железной дороги, прилегающих к современным станциям МЦК. Это Андроновка, Угрешская, Пресня (Кутузовская), Лихоборы, Владыкино, Ростокино, Белокаменная и другие.

Экскурсию будут проводить 9 и 10 сентября, встреча с гидом — у инфостенда "Живое общение" на станции МЦК Деловой Центр. Сбор участников — в 11:00, 14:00 и 16:00. Продолжительность экскурсии — полтора часа, именно столько требуется, чтобы сделать полный круг по кольцу. Экскурсия бесплатная, участникам необходимо будет внести залог за использование радиогида и оплатить проезд.

Усадебное чаепитие и старинные игры

Праздник в усадьбах

9 сентября в музее "Усадьба князей Голицыных Влахернское-Кузьминки" (Конный двор, улица Старые Кузьминки, дом 13/15) пройдут экскурсии, мастер-классы, вечернее чаепитие и историческое конное шоу. В 12:00 гости смогут посетить авторскую экскурсию по выставке "Сады и парки". В 14:00 и 15:00 также пройдут обзорные экскурсии по территории усадьбы.

С 16:00 до 20:00 горожане смогут попасть на "Усадебный вечер" — чаепитие под аккомпанемент живой музыки, после которого гостей ждут театрализованные постановки. Завершится вечер конным шоу в исторических костюмах XIX века.

9 сентября в музее "Английское подворье" (улица Варварка, дом 4а) посетители смогут погрузиться в атмосферу прежних столетий. На фоне исторических интерьеров XVI-XVII веков на площадке можно будет поучаствовать в старинных народных забавах, например, поиграть в горелки — прообраз современных салочек, и в бабки — это предшественница игры в кости. Для гостей аниматоры проведут три сеанса народных забав продолжительностью один час. Начало в 11:00, 13:00, 15:00. На следующей день, 10 сентября, в музее "Английское подворье" пройдут две обзорные экскурсии длительностью один час. Начало в 10:30 и 12:30.

Подробная программа в ближайшее время появится на сайте mosmuseum.ru.