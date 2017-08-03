МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Москве открылся первый городской пункт по ремонту гаджетов, сообщается на официальном портале московского мэра и правительства.

Уточняется, что онлайн-агрегатор "Чудо техники" запустит сервисные салоны в разных округах.

"В Москве открылся первый городской пункт ремонта цифровых устройств "Чудо техники", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в прошлом году заработал одноименный агрегатор, который распределяет заказы между мастерскими. До недавнего времени заявку на ремонт можно было оформить только онлайн, а за техникой приезжал курьер. Сейчас москвичи могут сэкономить на доставке, если принесут сломанное устройство в пункт приема самостоятельно. Сервисный салон открылся на востоке Москвы по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2.

В пресс-службе проекта рассказали, что планируют открыть как минимум по одному пункту в каждом из столичных округов. До конца года в Москве появятся еще несколько точек, в том числе флагманский салон "Чудо техники" возле станции метро "Курская".

Как уточнили в департаменте информационных технологий Москвы, в пункт приема на шоссе Энтузиастов уже можно приносить сломанную технику. Он способен принять до 100 клиентов в день, некоторые гаджеты там смогут починить прямо на месте.

"Чудо техники" ремонтирует смартфоны, планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры, моноблоки, принтеры и МФУ. Здесь занимаются большинством брендов, полный список можно посмотреть на сайте проекта. Агрегатор работает во всех округах, кроме Зеленограда и ТиНАО.